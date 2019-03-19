Трамп пожертвовал четверть зарплаты министерству внутренней безопасности
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп перечислил американскому Министерству внутренней безопасности страны 100 000 долларов из собственного зарплаты.
В своем Twitter глава Белого дома отметил, что американские СМИ "не любят" писать об этом.
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Он также добавил к записи фото чека на указанную сумму, который он выписал в адрес ведомства.
Хотя пресса не любит об этом писать, а мне это и не нужно, я ежегодно жертвую зарплату президента в размере 400 000 долларов различным ведомствам,
– написал Трамп.
Личное состояние Трампа оценивается в несколько миллиардов долларов. После вступления в должность президента он передал управление своими компаниями.
Пожертвования он сделал на фоне споров вокруг строительства стены на границе с Мексикой, на которую конгресс отказался выделять деньги. Финансирование должно было быть выделено по линии министерства внутренней безопасности, которому Трамп и перевел деньги.
Напомним, что 15 марта Трамп впервые за время своего руководства страной наложил вето на решение Конгресса. Он ветировал резолюцию о прекращении действия указа президента о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой - ее приняли обе палаты Конгресса США.
Почему Трамп решил ввести в США чрезвычайное положение?Причиной стало то, что Конгресс не согласился выделить на строительство стены на границе с Мексикой 5,7 миллиарда долларов, как того хотел президент. В одобренном Конгрессом законопроекте на заграждение указано только 1,375 миллиарда долларов.
С помощью стены с Мексикой Трамп хочет бороться с нелегальной миграцией в США. Ведь многие мексиканцы хотят попасть в Штаты, убегая от бедности и насилия в Центральной Америке.
Демократы в Конгрессе могут подавать иски против инициативы Трампа, а также проводить голосование, чтобы заблокировать переводы денег на строительство стены. В частности, Пелоси ранее заявляла, что может подать в суд за решение ввести режим чрезвычайного положения.
Предыдущие разногласия между Трампом и демократами по финансированию строительства стены привели к самому длинному в истории США "шатдауну". Это временное прекращение работы части госучреждений в США. Трамп отказался подписывать законопроект о выделении денег для ряда госучреждений до тех пор, пока Конгресс не пойдет на уступки в вопросе строительства стены.
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