Трамп пожертвував чверть зарплати міністерству внутрішньої безпеки

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перерахував американському Міністерству внутрішньої безпеки країни 100 тисяч доларів із власної зарплатні.

У своєму Twitter очільник Білог дому зауважив, що американські ЗМІ "не люблять" писати про це.

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Він також додав до запису фото чека на зазначену суму, який він виписав на адресу відомства.

Хоча преса не любить про це писати, а мені це і не потрібно, я щорічно жертвую зарплату президента у розмірі 400 тисяч доларів різним відомствам,

– написав Трамп.

While the press doesn’t like writing about it, nor do I need them to, I donate my yearly Presidential salary of $400,000.00 to different agencies throughout the year, this to Homeland Security. If I didn’t do it there would be hell to pay from the FAKE NEWS MEDIA! pic.twitter.com/xqIGUOwh4x — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 березня 2019 р.

Особисті статки Трампа оцінюються в кілька мільярдів доларів. Після вступу на посаду президента він передав управління своїми компаніями.

Пожертвування президент зробив на тлі суперечок навколо будівництва стіни на кордоні з Мексикою, на яку конгрес відмовився виділяти гроші. Фінансування мало бути виділено по лінії міністерству внутрішньої безпеки, якому Трамп і перевів гроші.

Нагадаємо, що 15 березня Трамп вперше за час свого керівництва країною наклав вето на рішення Конгресу. Він ветував резолюцію щодо припинення дії указу президента про запровадження режиму надзвичайного стану на кордоні з Мексикою – її ухвалили обидві палати Конгресу США.

Чому Трамп вирішив ввести у США режим надзвичайного стану?Причиною стало те, що Конгрес не погодився виділити на будівництво стіни на кордоні з Мексикою 5,7 мільярда доларів, як того хотів президент. У схваленому Конгресом законопроекті на загородження вказано тільки 1,375 мільярда доларів.



За допомогою стіни з Мексикою Трамп хоче боротися з нелегальною міграцією до США. Адже чимало мексиканців хочуть потрапити до Штатів, тікаючи від бідності та насильства у Центральній Америці.



Демократи в Конгресі можуть подавати позови проти ініціативи Трампа, а також проводити голосування, щоб заблокувати перекази грошей на будівництво стіни. Зокрема, Пелосі раніше заявляла, що може подати до суду через рішення ввести режим надзвичайного стану.



Попередні розбіжності між Трампом і демократами щодо фінансування будівництва стіни привели до найдовшого в історії США "шатдауну". Це тимчасове припинення роботи частини держустанов у США. Трамп відмовлявся підписувати законопроект про виділення грошей для низки держустанов доти, допоки Конгрес не піде на поступки у питанні будівництва стіни.