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Трамп предположил, что в ближайшее время может встретиться с Путиным

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Трамп не исключает встречу с Путиным летом
Трамп не исключает встречу с Путиным летом / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным летом этого года.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Отмечается, что соответствующие слова он произнес во время общения с журналистами.

К слову, ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники отмечало, что Белый дом планирует возможной встрече Трампа с Путиным.

В частности, один из собеседников ресурса сообщил, что посол США в России Джон Хантсман прибыл в Вашингтон, чтобы помочь организовать встречу двух президентов.

В то же время источник отметил, что обсуждение возможной встрече между президентами США и России пока находится на ранней стадии.

По его словам, сторонам необходимо согласовать дату и место. На самой встрече, как подчеркнул он, Трамп и Путин могли бы обсудить Сирию, Украину и контроль над ядерными вооружениями.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин заявлял, что не против встретиться с президентом США Дональдом Трампом сразу, как только к этому будет готова американская сторона.

Теги: Новости политики Новости США Новости России Владимир Путин Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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