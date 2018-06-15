Трамп предположил, что в ближайшее время может встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным летом этого года.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
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Отмечается, что соответствующие слова он произнес во время общения с журналистами.
К слову, ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники отмечало, что Белый дом планирует возможной встрече Трампа с Путиным.
В частности, один из собеседников ресурса сообщил, что посол США в России Джон Хантсман прибыл в Вашингтон, чтобы помочь организовать встречу двух президентов.
В то же время источник отметил, что обсуждение возможной встрече между президентами США и России пока находится на ранней стадии.
По его словам, сторонам необходимо согласовать дату и место. На самой встрече, как подчеркнул он, Трамп и Путин могли бы обсудить Сирию, Украину и контроль над ядерными вооружениями.
Напомним, недавно президент России Владимир Путин заявлял, что не против встретиться с президентом США Дональдом Трампом сразу, как только к этому будет готова американская сторона.