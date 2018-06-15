Трамп припустив, що найближчим часом може зустрітися з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним ще влітку цього року.

Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

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Зазначається, що відповідні слова він виголосив під час спілкування з журналістами.

JUST IN: Trump tells reporters he may meet with Russia's Putin this summer. pic.twitter.com/m3n8oH0H6F — Reuters Top News (@Reuters) 15 June 2018

До слова, раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела зазначало, що Білий дім планує можливу зустріч Трампа з Путіним.

Зокрема, один зі співрозмовників ресурсу повідомив, що посол США в Росії Джон Хантсман прибув до Вашингтона, аби допомогти організувати зустріч двох президентів.

Водночас джерело зазначило, що обговорення можливої зустрічі між президентами США та Росії поки перебуває на ранній стадії.

За його словами, сторонам необхідно узгодити дату та місце. На самій зустрічі, як підкреслив він, ", Трамп і Путін мали б обговорити Сирію, Україну та контроль над ядерними озброєннями.

Нагадаємо, нещодавно президент Росії Володимир Путін заявляв, що не проти зустрітися з президентом США Дональдом Трампом одразу, як тільки до цього буде готовою американська сторона.