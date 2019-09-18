Трамп представил нового советника по национальной безопасности
Глава Белого дома Дональд Трамп нашел замену Джону Болтону на посту советника по национальной безопасности.
Выбрали Роберта О'Брайена, который является спецпредставителем президента по ситуации с заложниками в Государственном департаменте.
Читайте также: Надо ждать еще большей любви к диктаторам, включая Путина, – Яковина об увольнении Болтона
Он будет четвертым советником Трампа по национальной безопасности. Ранее работал в администрациях Джорджа Буша и Барака Обамы.
Мне приятно объявить о том, что я назначу Роберта О'Брайена, который в настоящее время является очень успешным спецпредставителем президента по ситуации с заложниками в Государственном департаменте, нашим новым советником по национальной безопасности. Я долго и усердно работал с Робертом. Он сделает отличную работу,
– написал Дональд Трамп в Twitter.
До этого эту должность занимал Джон Болтон, его Дональд Трамп уволил 10 сентября. Джон Болтон отметил, что сам предложил уйти в отставку.
Трамп объяснил такое решение тем, что он и другие работники администрации не соглашались с Болтоном во многих вопросах.
По словам Трампа, Болтон также допустил некоторые ошибки, в частности разозлил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, требуя, чтобы тот действовал по "ливийской модели" в вопросе ядерного разоружения. Президент США подчеркнул, что бывший советник также выступал против его политики в отношении Венесуэлы.
Глава Белого дома добавил, что, несмотря на противоречия, с Болтоном он ладил. Кроме того, Трамп выразил надежду, что они останутся в хороших отношениях.
Что Болтон говорил об Украине?
Болтон активно критиковал слабую реакцию президента США Барака Обамы на начало агрессии России в Украине и войны на Донбассе. Он призвал власти предоставить Киеву вооружение и способствовать скорейшему вступлению Украины в НАТО.
При этом, он активно критиковал Россию и президента Владимира Путина. Когда подконтрольные Кремлю боевики сбили малайзийский "Боинг-777" рейса МН17 над Донбассом, Болтон предлагал дать стратегический ответ Москве. Он предусматривал приближение Украины к членству в НАТО и перекрытие доступа к финансовым рынкам США для российских банков.
В конце августа 2019 года Болтон приехал в Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским и секретарем СНБО Александром Данилюком. Они обсуждали сотрудничество в сфере безопасности и обороны, реформирования Вооруженных сил и подготовку к встрече украинского лидера с Трампом.