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      Трамп представил нового советника по национальной безопасности

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      Роберт О'Брайен
      Роберт О'Брайен / AP

      Глава Белого дома Дональд Трамп нашел замену Джону Болтону на посту советника по национальной безопасности.

      Выбрали Роберта О'Брайена, который является спецпредставителем президента по ситуации с заложниками в Государственном департаменте.

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      Он будет четвертым советником Трампа по национальной безопасности. Ранее работал в администрациях Джорджа Буша и Барака Обамы.

      Мне приятно объявить о том, что я назначу Роберта О'Брайена, который в настоящее время является очень успешным спецпредставителем президента по ситуации с заложниками в Государственном департаменте, нашим новым советником по национальной безопасности. Я долго и усердно работал с Робертом. Он сделает отличную работу,
      – написал Дональд Трамп в Twitter.

      До этого эту должность занимал Джон Болтон, его Дональд Трамп уволил 10 сентября. Джон Болтон отметил, что сам предложил уйти в отставку.

      Трамп объяснил такое решение тем, что он и другие работники администрации не соглашались с Болтоном во многих вопросах.

      По словам Трампа, Болтон также допустил некоторые ошибки, в частности разозлил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, требуя, чтобы тот действовал по "ливийской модели" в вопросе ядерного разоружения. Президент США подчеркнул, что бывший советник также выступал против его политики в отношении Венесуэлы.

      Глава Белого дома добавил, что, несмотря на противоречия, с Болтоном он ладил. Кроме того, Трамп выразил надежду, что они останутся в хороших отношениях.

      Что Болтон говорил об Украине?
      Болтон активно критиковал слабую реакцию президента США Барака Обамы на начало агрессии России в Украине и войны на Донбассе. Он призвал власти предоставить Киеву вооружение и способствовать скорейшему вступлению Украины в НАТО.

      При этом, он активно критиковал Россию и президента Владимира Путина. Когда подконтрольные Кремлю боевики сбили малайзийский "Боинг-777" рейса МН17 над Донбассом, Болтон предлагал дать стратегический ответ Москве. Он предусматривал приближение Украины к членству в НАТО и перекрытие доступа к финансовым рынкам США для российских банков.

      В конце августа 2019 года Болтон приехал в Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским и секретарем СНБО Александром Данилюком. Они обсуждали сотрудничество в сфере безопасности и обороны, реформирования Вооруженных сил и подготовку к встрече украинского лидера с Трампом.

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      Теги: Новости США Дональд Трамп
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