Трамп представив нового радника з національної безпеки

Очільник Білого дому Дональд Трамп знайшов заміну Джону Болтону на посаді радника з національної безпеки.

Обралили Роберта О'Браєна, який є спецпредставником президента з ситуації із заручниками в Державному департаменті.

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Він буде четвертим радником Трампа з національної безпеки. Раніше працював в адміністраціях Джорджа Буша і Барака Обами.

Мені приємно оголосити про те, що я призначу Роберта О'Браєна, який в даний час є дуже успішним спецпредставником президента по ситуації із заручниками в Державному департаменті, нашим новим радником з національної безпеки. Я довго і старанно працював з Робертом. Він зробить відмінну роботу,

– написав Дональд Трамп у Twitter.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019

До цього цю посаду займав Джон Болтон, його Дональд Трамп звільнив 10 вересня. Джон Болтон зазначив, що сам запропонував піти у відставку.

Трамп пояснив таке рішення тим, що він та "інші працівники адміністрації" не погоджувалися з Болтоном у багатьох питаннях.

За словами Трампа, Болтон також припустився деяких помилок, зокрема розлютив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, вимагаючи, щоб той діяв за "лівійською моделлю" у питанні ядерного роззброєння. Президент США наголосив, що колишній радник також виступав проти його політики щодо Венесуели.

Очільник Білого дому додав, що, незважаючи на протиріччя, з Болтоном він ладнав. Крім того, Трамп висловив сподівання, що вони залишаться в хороших стосунках.

Що Болтон казав про Україну?Болтон активно критикував слабку реакцію президента США Барака Обами на початок агресії Росії в Україні та війни на Донбасі. Він закликав владу надати Києву озброєння та сприяти швидшому вступу України до НАТО.



При цьому, він активно критикував Росію та ї президента Володимира Путіна. Коли підконтрольні Кремлю бойовики збили малайзійський "Боїнг-777" рейсу МН17 над Донбасом, Болтон пропонував дати стратегічну відповідь Москві. Вона передбачала наближення України до членства в НАТО та перекриття доступу до фінансових ринків США для російських банків.



Наприкінці серпня 2019 року Болтон приїхав в Україну та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і секретарем РНБО Олександром Данилюком. Вони обговорювали співпрацю у сфері безпеки та оборони, реформування Збройних сил та підготовку до зустрічі українського лідера з Трампом.