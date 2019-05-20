Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от военных действий и пригрозил "окончательно покончить" со страной если та захочет побороться с США и продолжит свои угрозы.

На странице микроблога Twitter глава Белого дома в своей привычной манере довольно резко предупредил Иран от угроз в сторону Соединенных Штатов.

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Если Иран хочет воевать, то стране официально наступит конец. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам,

– написал Трамп.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 травня 2019 р.

По данным источников американской разведки, Иран планирует атаковать войска США в Ираке и других странах Ближнего Востока.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном

Отношения между странами обострились после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Общего всеобъемлющего плана действий, с которого США ранее вышли в одностороннем порядке.

Тегеран дал пяти участникам группы "пять плюс один" 60 дней для защиты нефтяного и банковского секторов страны от санкций США. Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отвергли эти требования, а Трамп объявил о введении новых санкций в отношении Ирана.

После этого США направили на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков, а затем одобрили отправку в регион десантно-вертолетного корабля "Арлингтон" и ракетного комплекса Patriot.

В конце апреля Иран пригрозил заблокировать поставки нефти через Персидский залив в случае ужесточения санкций Вашингтона против Тегерана.

Дональд Трамп 30 апреля продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. Глава Белого дома выразил уверенность в том, что в мире достаточно нефти для того, чтобы можно было безболезненно сворачивать сотрудничество с Ираном в этой области.