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      Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от военных действий и пригрозил "окончательно покончить" со страной если та захочет побороться с США и продолжит свои угрозы.

      На странице микроблога Twitter глава Белого дома в своей привычной манере довольно резко предупредил Иран от угроз в сторону Соединенных Штатов.

      Читайте также: Напряжение между США и Ираном: может конфликт на Ближнем Востоке перерасти в ядерную войну.

      Если Иран хочет воевать, то стране официально наступит конец. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам,
      – написал Трамп.

       

      По данным источников американской разведки, Иран планирует атаковать войска США в Ираке и других странах Ближнего Востока.

      Конфликт между Тегераном и Вашингтоном

      Отношения между странами обострились после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Общего всеобъемлющего плана действий, с которого США ранее вышли в одностороннем порядке.

      Тегеран дал пяти участникам группы "пять плюс один" 60 дней для защиты нефтяного и банковского секторов страны от санкций США. Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отвергли эти требования, а Трамп объявил о введении новых санкций в отношении Ирана.

      После этого США направили на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков, а затем одобрили отправку в регион десантно-вертолетного корабля "Арлингтон" и ракетного комплекса Patriot.

      В конце апреля Иран пригрозил заблокировать поставки нефти через Персидский залив в случае ужесточения санкций Вашингтона против Тегерана.

      Дональд Трамп 30 апреля продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. Глава Белого дома выразил уверенность в том, что в мире достаточно нефти для того, чтобы можно было безболезненно сворачивать сотрудничество с Ираном в этой области.

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      Теги: Ирак Дональд Трамп Новости США Иран Новости политики
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