Трамп пригрозив Ірану повним знищенням
Президент США Дональд Трамп застеріг Іран від військових дій і пригрозив "остаточно покінчити" з країною якщо та захоче поборотися з США та продовжить свої погрози.
На сторінці мікроблогу Twitter очільник Білого дому у своїй звичній манері доволі різко попередив Іран від погроз у бік Сполучених Штатів.
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Якщо Іран хоче воювати, то країні офіційно настане кінець. Ніколи більше не погрожуйте Сполученим Штатам,
– написав Трамп.
За даними джерел американської розвідки, Іран планує атакувати війська США в Іраку та інших країнах Близького Сходу.
Конфлікт між Тегераном і Вашингтоном
Відносини між країнами загострилися після того, як Іран відмовився виконувати частину зобов'язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій, з якого США раніше вийшли в односторонньому порядку.
Тегеран дав п'ятьом учасникам групи "п'ять плюс один" 60 днів на захист нафтового і банківського секторів країни від санкцій США. Євросоюз, Франція, ФРН і Великобританія відкинули ці вимоги, а Трамп оголосив про введення нових санкцій відносно Ірану.
Після цього США направили на Близький Схід ударну групу на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і тактичну групу бомбардувальників, а згодом схвалили відправку в регіон десантно-вертолітного корабля "Арлінгтон" і ракетного комплексу Patriot.
Наприкінці квітня Іран пригрозив заблокувати постачання нафти через Перську затоку у разі посилення санкцій Вашингтона проти Тегерана.
Натомість Дональд Трамп 30 квітня продовжив дію ембарго, накладеного раніше на поставки нафти і нафтопродуктів з Ірану Тоді очільник Білого дому висловив упевненість в тому, що у світі достатньо нафти для того, щоб можна було безболісно згортати співпрацю з Іраном в цій галузі.