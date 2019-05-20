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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Трамп пригрозив Ірану повним знищенням

      140 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп застеріг Іран від військових дій і пригрозив "остаточно покінчити" з країною якщо та захоче поборотися з США та продовжить свої погрози.

      На сторінці мікроблогу Twitter очільник Білого дому у своїй звичній манері доволі різко попередив Іран від погроз у бік Сполучених Штатів.

      Читайте також: Напруга між США та Іраном: чи може конфлікт на Близькому Сході перерости у ядерну війну.

      Якщо Іран хоче воювати, то країні офіційно настане кінець. Ніколи більше не погрожуйте Сполученим Штатам,
      – написав Трамп.

       

      За даними джерел американської розвідки, Іран планує атакувати війська США в Іраку та інших країнах Близького Сходу.

      Конфлікт між Тегераном і Вашингтоном 

      Відносини між країнами загострилися після того, як Іран відмовився виконувати частину зобов'язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій, з якого США раніше вийшли в односторонньому порядку.

      Тегеран дав п'ятьом учасникам групи "п'ять плюс один" 60 днів на захист нафтового і банківського секторів країни від санкцій США. Євросоюз, Франція, ФРН і Великобританія відкинули ці вимоги, а Трамп оголосив про введення нових санкцій відносно Ірану.

      Після цього США направили на Близький Схід ударну групу на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і тактичну групу бомбардувальників, а згодом схвалили відправку в регіон десантно-вертолітного корабля "Арлінгтон" і ракетного комплексу Patriot.

      Наприкінці квітня Іран пригрозив заблокувати постачання нафти через Перську затоку у разі посилення санкцій Вашингтона проти Тегерана.

      Натомість Дональд Трамп 30 квітня продовжив дію ембарго, накладеного раніше на поставки нафти і нафтопродуктів з Ірану Тоді очільник Білого дому висловив упевненість в тому, що у світі достатньо нафти для того, щоб можна було безболісно згортати співпрацю з Іраном в цій галузі.

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      Теги: Новини політики Іран Новини США Дональд Трамп Ірак
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