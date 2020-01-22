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      Трамп призвал Европу покупать газ в США, а не у "недружественных" стран

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      Дональд Трамп на форуме в Давосе призвал Европу покупать газ у Америки, а не у "недружественных стран". Скорее всего, глава США намекал на Россию. Он убежден, что дело не в деньгах, а в достижении энергетической безопасности.

      Во время своей речи в Давосе Трамп отмечал экономический и энергетический успех Соединенных Штатов, ставя США в пример другим.

      К теме: Трамп в Давосе назвал экоактивистов пророками обреченности

      "Мы настолько успешны, что США больше не должны импортировать энергию от вражеских государств. С достаточными объемами американского природного газа, который сегодня доступен, наши европейские союзники также больше не будут уязвимыми перед недружественными поставщиками энергии", – подчеркнул американский президент.

      И хотя он не назвал конкретно "недружественных поставщиков", однако он мог иметь в виду Российскую Федерацию, которая является поставщиком газа в страны ЕС.

      Смотрите видео речи Дональда Трампа на форуме в Давосе / Видео Guardian News:

      21 января стартовал Всемирный экономический форум в Давосе в 2020 году. Он продлится до 24 января. Его главная миссия – улучшить состояние мира путем привлечения политических лидеров, представителей бизнеса, а также неправительственных организаций. Они должны формировать глобальные, региональные и отраслевые направления, которые нуждаются в улучшении в ближайшем будущем, а также способствовать решению международных конфликтов.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Імпорт Газ Дональд Трамп
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