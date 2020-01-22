Трамп закликав Європу купувати газ у США, а не у "недружніх" країн

Дональд Трамп на форумі у Давосі закликав Європу купувати газ в Америки, а не у "недружніх країн". Найімовірніше, очільник США натякав на Росію. Він переконаний, що річ не у грошах, а у досягненні енергетичної безпеки.

Під час своєї промови у Давосі Трамп наголошував на економічному й енергетичному успіху Сполучених Штатів, ставлячи США у приклад іншим державам.

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"Ми настільки успішні, що США більше не повинні імпортувати енергію від ворожих держав. З достатніми обсягами американського природного газу, який сьогодні доступний, наші європейські союзники також більше не будуть вразливими перед недружніми постачальниками енергії", – підкреслив американський президент.

І хоча він не назвав конкретно "недружніх постачальників", однак він міг мати на увазі Російську Федерацію, яка є постачальником газу до країн ЄС.

Дивіться відео промови Дональда Трампа на форумі у Давосі / Відео Guardian News:

21 січня стартував Всесвітній економічний форум у Давосі у 2020 році. Він триватиме до 24 січня. Його головна місія – поліпшити стан світу через залучення політичних лідерів, представників бізнесу, а також неурядових організацій. Вони мають формувати глобальні, регіональні та галузеві напрямки, які потребують покращення у найближчому майбутньому, а також сприяти вирішенню міжнародних конфліктів.