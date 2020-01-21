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      Трамп у Давосі назвав екоактивістів пророками приреченості

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      Дональд Трамп у Давосі виступив після Грети Тунберг

      Президент США Дональд Трамп у Давосі на Всесвітньому економічному форумі розкритикував екологічних активістів, які вважають, що людству загрожує катастрофа через зміни клімату.

      Трамп у Давосі назвав кліматичних активістів "вічними пророками приреченості" 21 січня на економічному форумі, порядок денний якого зосереджено на боротьбі з кліматичною кризою. Про це повідомляє CNN.

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      Президент США виступив після кліматичної активістки Грети Тунберг, яка звинуватила світових лідерів у відсутності боротьби зі зміною клімату. Так, Трамп відкинув заклики до термінових дій.

      Ми повинні відкинути вічних пророків, що пророкують загибель, та їхні пророцтва щодо апокаліпсису. Зараз час не для песимізму, а для оптимізму,
      – заявив американський лідер.

      Що відомо про форум у Давосі? Головна місія форуму – поліпшити стан світу через залучення політичних лідерів, представників бізнесу, неурядових організацій. Вони мають формувати глобальні, регіональні та галузеві напрямки, які потребують покращення у найближчому майбутньому, а також сприяти вирішенню міжнародних конфліктів.

      Всесвітній економічний форум у Давосі в 2020 році стартував 21 січня і триватиме до 24 січня. Вперше за піввікову історію економічного форуму визначено, що 5 найбільших світових ризиків є екологічними. Мовиться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних та водних екосистем.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Грета Тунберг Давос 2020 Екологія клімат
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