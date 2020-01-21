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      Трамп в Давосе назвал экоактивистов пророками обреченности

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      Дональд Трамп в Давосе выступил после Греты Тунберг

      Президент США Дональд Трамп в Давосе на Всемирном экономическом форуме раскритиковал экологических активистов, которые считают, что человечеству грозит катастрофа из-за изменения климата.

      Трамп в Давосе назвал климатических активистов "вечными пророками обреченности" 21 января на экономическом форуме, повестка дня которого сосредоточена на борьбе с климатическим кризисом. Об этом сообщает CNN.

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      Президент США выступил после климатической активистки Греты Тунберг, которая обвинила мировых лидеров в отсутствии борьбы с изменением климата. Так, Трамп отверг призывы к срочным действиям.

      Мы должны отбросить вечных пророков, предсказывающих смерть, и их пророчества относительно апокалипсиса. Сейчас время не для пессимизма, а для оптимизма,
      – заявил американский лидер.

      Что известно о форуме в Давосе?
      Главная миссия форума – улучшить состояние мира путем привлечения политических лидеров, представителей бизнеса, неправительственных организаций. Они должны формировать глобальные, региональные и отраслевые направления, которые нуждаются в улучшении в ближайшем будущем, а также способствовать решению международных конфликтов.

      Всемирный экономический форум в Давосе в 2020 году стартовал 21 января и продлится до 24 января. Впервые за полувековую историю экономического форума определено, что 5 крупнейших мировых рисков являются экологичными. Говорится о климатических катастрофах, потере биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Грета Тунберг Дональд Трамп Давос 2020 климат Экология Новости США
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