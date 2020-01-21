Трамп в Давосе назвал экоактивистов пророками обреченности

Президент США Дональд Трамп в Давосе на Всемирном экономическом форуме раскритиковал экологических активистов, которые считают, что человечеству грозит катастрофа из-за изменения климата.

Трамп в Давосе назвал климатических активистов "вечными пророками обреченности" 21 января на экономическом форуме, повестка дня которого сосредоточена на борьбе с климатическим кризисом. Об этом сообщает CNN.

Читайте также: Грета Тунберг обратилась к бизнес-элите в Давосе: видео

Президент США выступил после климатической активистки Греты Тунберг, которая обвинила мировых лидеров в отсутствии борьбы с изменением климата. Так, Трамп отверг призывы к срочным действиям.

Мы должны отбросить вечных пророков, предсказывающих смерть, и их пророчества относительно апокалипсиса. Сейчас время не для пессимизма, а для оптимизма,

– заявил американский лидер.

Что известно о форуме в Давосе?

Главная миссия форума – улучшить состояние мира путем привлечения политических лидеров, представителей бизнеса, неправительственных организаций. Они должны формировать глобальные, региональные и отраслевые направления, которые нуждаются в улучшении в ближайшем будущем, а также способствовать решению международных конфликтов.



Всемирный экономический форум в Давосе в 2020 году стартовал 21 января и продлится до 24 января. Впервые за полувековую историю экономического форума определено, что 5 крупнейших мировых рисков являются экологичными. Говорится о климатических катастрофах, потере биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.