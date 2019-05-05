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      Трамп прокомментировал испытания оружия в КНДР

      24 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty image

      Глава Белого дома Дональд Трамп верит в денуклеаризацию Северной Кореи и нерушимость соглашений с их лидером.

      Также он верит, что лидер КНДР Ким Чен Ын не будет делать ничего, что нарушило бы договоренности с США.

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      "Все возможно в этом очень интересном мире, однако я верю, что Ким Чен Ын в полной мере осознает большой экономический потенциал для Северной Кореи и не будет делать ничего, чтобы помешать или покончить с этим", – написал Трамп.

      4 мая Северная Корея провела испытательный запуск ракеты малой дальности с района порта Вонсан на восточном побережье страны. Расстояние полета ракеты проходило в диапазоне от 70 до 100 километров. Последний такой запуск состоялся примерно 17 месяцев назад.

      кндр ким чен ын учения испытания ракет
      Испытание оружия в КНДР

      Руководил учениями Ким Чен Ын, который пояснил проведение учений необходимостью отстаивать политический суверенитет и экономическую самостоятельность республики.

      Все военнослужащие Корейской народной армии должны хранить глубоко в душе железную логику, что лишь могучая сила обеспечивает и гарантирует настоящий мир и безопасность, и поддерживать высокую степень боеготовности, чтобы отстоять политический суверенитет и экономическую самостоятельность от угрозы и агрессии любых сил, чтобы защитить завоевания революции и безопасность народа,
      – цитирует северокорейского лидера ЦТАК.

      Свою первую историческую встречу Трамп и Ким Чен Ын провели в июне 2018 года в Сингапуре. Там они подписали важное соглашение, которое заключается в установлении мирных отношений, освобождении пленных и совместной работе над ядерным разоружением КНДР.

      27-28 февраля во Вьетнаме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Ожидалось, что по ее итогам лидеры стран подпишут договор о ядерном разоружении Северной Кореи. Однако переговоры завершились досрочно и безрезультатно.

      3 мая Дональд Трамп пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Часть разговора была посвящена и Северной Корее. Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандрес, оба лидера подтвердили свою приверженность усилиям по ядерному разоружению.

      "Президент США подчеркнул важность усиления давления на Северную Корею со стороны России, направленного на денуклеаризацию. Между тем Путин проинформировал Трампа об основных результатах встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля. В то же время Путин заявил, что выполнение Пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться снижением санкционного давления на Северную Корею", – ответила Сандерс.

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      Теги: Новости политики Оружие Ким Чен Ын КНДР Дональд Трамп
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