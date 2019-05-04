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      Трамп после разговора с Путиным заговорил о прекрасных взаимоотношениях

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      Трамп заговорил об огромном потенциале для прекрасных отношений с Россией
      Трамп заговорил об огромном потенциале для прекрасных отношений с Россией / 24 канал

      Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил об огромном потенциале для прекрасных отношений между странами.

      При этом лидер США снова вспомнил о "российском заговоре" и заблуждении из-за "фейковых новостей в СМИ", пишет он в своем Twitter.

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      Российский и американский президенты поговорили по телефону 3 мая. Среди тем – Украина, Венесуэла и КНДР. В частности, войну на Донбассе Путин снова назвал "внутриукраинским конфликтом".

      Сначала Трамп назвал этот разговор "долгим и хорошим", отметив, что "хорошие взаимоотношения с Россией - это хорошо". Впоследствии Трамп добавил, что теперь между странами есть "огромный потенциал для хороших взаимоотношений»

      Очень хороший вчерашний телефонный разговор а с президентом России Путиным. Огромный потенциал для хороших/прекрасных отношений с Россией – несмотря на то, что вы читали и видели в фейковых новостях в медиа. Посмотрите, как они ввели вас в заблуждение с "российским заговором". Мир может быть лучшим и безопасным местом. Отлично!
      – написал президент США.

      Что такое "российский заговор"?
      Основанием для подозрений стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США узнала, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

      Расследование, которое вели Министерство юстиции США и спецпрокурор Роберт Мюллер, должно было выяснить, способствовала ли Россия избранию Трампа на пост американского президента.

      Со своей стороны, американские спецслужбы выяснили, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года, пытаясь повернуть результаты выборов в пользу Трампа, который в итоге и стал президентом США. Россия все обвинения отвергает.

      Через два дня министр юстиции США Уильям БарБарр опубликовал письмо на четырех страницах. В нем говорилось о том, что расследование не установило заговора избирательной кампании Трампа с Россией. Такой вывод вызвал неоднозначную реакцию со стороны представителей американской власти и медиа.

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      Теги: Владимир Путин Новости политики Новости России Выборы в США Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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