Трамп после разговора с Путиным заговорил о прекрасных взаимоотношениях

Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил об огромном потенциале для прекрасных отношений между странами.

При этом лидер США снова вспомнил о "российском заговоре" и заблуждении из-за "фейковых новостей в СМИ", пишет он в своем Twitter.

Читайте также: Директор ФБР предупредил контрразведку США о серьезной угрозе со стороны России

Российский и американский президенты поговорили по телефону 3 мая. Среди тем – Украина, Венесуэла и КНДР. В частности, войну на Донбассе Путин снова назвал "внутриукраинским конфликтом".

Сначала Трамп назвал этот разговор "долгим и хорошим", отметив, что "хорошие взаимоотношения с Россией - это хорошо". Впоследствии Трамп добавил, что теперь между странами есть "огромный потенциал для хороших взаимоотношений»

Очень хороший вчерашний телефонный разговор а с президентом России Путиным. Огромный потенциал для хороших/прекрасных отношений с Россией – несмотря на то, что вы читали и видели в фейковых новостях в медиа. Посмотрите, как они ввели вас в заблуждение с "российским заговором". Мир может быть лучшим и безопасным местом. Отлично!

– написал президент США.

Very good call yesterday with President Putin of Russia. Tremendous potential for a good/great relationship with Russia, despite what you read and see in the Fake News Media. Look how they have misled you on “Russia Collusion.” The World can be a better and safer place. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 4, 2019

Что такое "российский заговор"?

Основанием для подозрений стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США узнала, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Расследование, которое вели Министерство юстиции США и спецпрокурор Роберт Мюллер, должно было выяснить, способствовала ли Россия избранию Трампа на пост американского президента.



Со своей стороны, американские спецслужбы выяснили, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года, пытаясь повернуть результаты выборов в пользу Трампа, который в итоге и стал президентом США. Россия все обвинения отвергает.



Через два дня министр юстиции США Уильям БарБарр опубликовал письмо на четырех страницах. В нем говорилось о том, что расследование не установило заговора избирательной кампании Трампа с Россией. Такой вывод вызвал неоднозначную реакцию со стороны представителей американской власти и медиа.