Трамп раскритиковал СМИ за отфотошопленные снимки с его прической
Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ, которые опубликовали "отфотошопленные" снимки его прически. Американский лидер объяснил все ветром.
Отредактированное фото с собственным критическим комментарием лидер Соединенных Штатов опубликовал на своей твиттер-странице.
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"Еще немного фейковых новостей. Это фотошоп, несомненно, но ветер был сильный и прическа должна при этом держаться? Сделают все, чтобы унизить", – заявил Трамп.
Важно! Трамп остается. Сенат не проголосовал за импичмент Трампа. Это было очевидно для большинства экспертов, ведь в Сенате США преобладают республиканцы – однопартийцы Дональда Трампа.
Сенат США отклонил обвинения против президента Дональда Трампа по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.
- Первым в Сенате состоялось голосование против Трампа по статье "злоупотребление властью". Соответствующее решение поддержали 48 сенаторов, еще 52 высказались против.
- Тогда сенаторы голосовали за вторую статью – "препятствование Конгрессу". Ее поддержали 47 американских чиновников, а 53 выступили против.
Таким образом в Сенате США не набралось две трети – 67 голосов. Именно такое количество было необходимым для признания Трампа виновным и снятия его с должности президента.
Почему Трампу хотели объявить импичмент
- Расследование о возможности импичмента Дональду Трампу началось в сентябре 2019 года. Причиной стало письмо от сотрудника спецслужб о вероятном давление лидера США на Украину.
- В частности, в телефонном разговоре 25 июля 2019 года Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
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