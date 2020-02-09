Трамп раскритиковал СМИ за отфотошопленные снимки с его прической

Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ, которые опубликовали "отфотошопленные" снимки его прически. Американский лидер объяснил все ветром.

Отредактированное фото с собственным критическим комментарием лидер Соединенных Штатов опубликовал на своей твиттер-странице.

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"Еще немного фейковых новостей. Это фотошоп, несомненно, но ветер был сильный и прическа должна при этом держаться? Сделают все, чтобы унизить", – заявил Трамп.

More Fake News. This was photoshopped, obviously, but the wind was strong and the hair looks good? Anything to demean! https://t.co/t8ptYMCYHf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020

Важно! Трамп остается. Сенат не проголосовал за импичмент Трампа. Это было очевидно для большинства экспертов, ведь в Сенате США преобладают республиканцы – однопартийцы Дональда Трампа.

Сенат США отклонил обвинения против президента Дональда Трампа по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

Первым в Сенате состоялось голосование против Трампа по статье "злоупотребление властью". Соответствующее решение поддержали 48 сенаторов, еще 52 высказались против.

сенаторов, еще высказались против. Тогда сенаторы голосовали за вторую статью – "препятствование Конгрессу". Ее поддержали 47 американских чиновников, а 53 выступили против.

Таким образом в Сенате США не набралось две трети – 67 голосов. Именно такое количество было необходимым для признания Трампа виновным и снятия его с должности президента.

Почему Трампу хотели объявить импичмент