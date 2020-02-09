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      Трамп раскритиковал СМИ за отфотошопленные снимки с его прической

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      Трамп раскритиковал СМИ за отфотошопленные снимки с его прической / Getty images

      Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ, которые опубликовали "отфотошопленные" снимки его прически. Американский лидер объяснил все ветром.

      Отредактированное фото с собственным критическим комментарием лидер Соединенных Штатов опубликовал на своей твиттер-странице.

      Интересно: Трамп уволил из Белого дома двух украинцев, потому что они "непослушные"

      "Еще немного фейковых новостей. Это фотошоп, несомненно, но ветер был сильный и прическа должна при этом держаться? Сделают все, чтобы унизить", – заявил Трамп.

      Важно! Трамп остается. Сенат не проголосовал за импичмент Трампа. Это было очевидно для большинства экспертов, ведь в Сенате США преобладают республиканцы – однопартийцы Дональда Трампа.

      Сенат США отклонил обвинения против президента Дональда Трампа по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

      • Первым в Сенате состоялось голосование против Трампа по статье "злоупотребление властью". Соответствующее решение поддержали 48 сенаторов, еще 52 высказались против.
      • Тогда сенаторы голосовали за вторую статью – "препятствование Конгрессу". Ее поддержали 47 американских чиновников, а 53 выступили против.

      Таким образом в Сенате США не набралось две трети – 67 голосов. Именно такое количество было необходимым для признания Трампа виновным и снятия его с должности президента.

      Почему Трампу хотели объявить импичмент

      • Расследование о возможности импичмента Дональду Трампу началось в сентябре 2019 года. Причиной стало письмо от сотрудника спецслужб о вероятном давление лидера США на Украину.
      • В частности, в телефонном разговоре 25 июля 2019 года Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости США Курьезные новости Дональд Трамп Новости политики
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