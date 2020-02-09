Трамп розкритикував ЗМІ за відфотошоплені знімки з його зачіскою
Президент США Дональд Трамп розкритикував ЗМІ, які опублікували "відфотошоплені" знімки його зачіски. Американський лідер пояснив усе вітром.
Відредаговане фото із власним критичним коментарем лідер Сполучених Штатів опублікував на своїй твітер-сторінці.
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"Ще трохи фейкових новин. Це фотошоп, безсумнівно, але вітер був сильний і зачіска повинна при цьому триматися? Зроблять все, аби принизити", – заявив Трамп.
Важливо! Трамп залишається. Сенат не проголосував за імпічмент Трампа. Це було очевидно для більшості експертів було очевидно, адже у Сенаті США переважають республіканці – однопартійці Дональда Трампа.
Сенат США відхилив звинувачення проти президента Дональда Трампа за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.
- Першим у Сенаті відбулося голосування проти Трампа за статтею "зловживання владою". Відповідне рішення підтримали 48 сенаторів, ще 52 висловилися проти.
- Тоді сенатори голосували за другу статтю – "перешкоджання Конгресу". Її підтримали 47 американських чиновників, а 53 виступили проти.
Таким чином у Сенаті США не набралося дві третини – 67 голосів. Саме така кількість була необхідною для визнання Трампа винним і зняття його з посади президента.
Чому Трампу хотіли оголосити імпічмент
- Розслідування про можливість імпічменту Дональду Трампа розпочалося у вересні 2019 року. Причиною став лист від співробітника спецслужб про ймовірний тиск лідера США на Україну.
- Зокрема, у телефонній розмові 25 липня 2019 року Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.