Трамп розкритикував ЗМІ за відфотошоплені знімки з його зачіскою

Президент США Дональд Трамп розкритикував ЗМІ, які опублікували "відфотошоплені" знімки його зачіски. Американський лідер пояснив усе вітром.

Відредаговане фото із власним критичним коментарем лідер Сполучених Штатів опублікував на своїй твітер-сторінці.

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"Ще трохи фейкових новин. Це фотошоп, безсумнівно, але вітер був сильний і зачіска повинна при цьому триматися? Зроблять все, аби принизити", – заявив Трамп.

More Fake News. This was photoshopped, obviously, but the wind was strong and the hair looks good? Anything to demean! https://t.co/t8ptYMCYHf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020

Важливо! Трамп залишається. Сенат не проголосував за імпічмент Трампа. Це було очевидно для більшості експертів було очевидно, адже у Сенаті США переважають республіканці – однопартійці Дональда Трампа.

Сенат США відхилив звинувачення проти президента Дональда Трампа за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Першим у Сенаті відбулося голосування проти Трампа за статтею "зловживання владою". Відповідне рішення підтримали 48 сенаторів, ще 52 висловилися проти.

сенаторів, висловилися проти. Тоді сенатори голосували за другу статтю – "перешкоджання Конгресу". Її підтримали 47 американських чиновників, а 53 виступили проти.

Таким чином у Сенаті США не набралося дві третини – 67 голосів. Саме така кількість була необхідною для визнання Трампа винним і зняття його з посади президента.

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