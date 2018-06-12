Трамп рассказал, когда КНДР начнет ядерное разоружение

Президент США Дональд Трамп считает, что КНДР начнет процесс денуклеаризации немедленно.

Об этом сообщает АВС со ссылкой на слова президента.

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По словам Трампа, КНДР должна очень быстро избавиться от ядерного оружия.

"Я думаю, что они хотят сделать это быстро, посмотрим. Это означает, что КНДР должна начать процесс немедленно", – сообщил Трамп.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Лидеры США и КНДР подписали важное соглашение, которое заключается в установлении мирных отношений, освобождении пленных и совместной работе над денуклеаризацией полуострова.