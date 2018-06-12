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Трамп розповів, коли КНДР розпочне ядерне роззброєння

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Трамп розповів, коли КНДР розпочне ядерне роззброєння

Президент США Дональд Трамп вважає, що КНДР почне процес денуклеаризації негайно.

Про це повідомляє АВС з посиланням на слова президента.

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За словами Трампа, КНДР повинна дуже швидко позбутися ядерної зброї.

"Я думаю, що вони хочуть зробити це швидко, подивимося. Це означає, що КНДР повинні почати процес негайно", – повідомив Трамп.

Нагадаємо, 12 червня в Сінгапурі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. Лідери США та КНДР підписали важливу угоду, яка полягає у встановленні мирних відносин, звільненні полонених та спільній роботі над денуклеаризацією півострова.

Теги: Новини політики Дональд Трамп КНДР Новини США Зброя
Джерело: 24 Канал
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