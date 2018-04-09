Трамп сделал заявление относительно ответа на химическую атаку в Сирии

Президент США Дональд Трамп в очередной раз осудил "гнусную" химическую атаку в Сирии. По его словам, он сейчас изучает ситуацию и примет решение о дальнейших действиях в течение ближайших 24-48 часов.

Такое заявление политик сделал во время общения с журналистами, передает The Guardian.

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В частности, хозяин Белого дома отметил, что советуется с военными по этому вопросу.

Мы не можем позволить, чтобы и в будущем происходила такая жестокость. Это было жестоко и ужасно. Я не сомневаюсь, кто за всем этим стоит. Или это Россия, или это Сирия, или это Иран, или все они вместе, мы это выясним, и ответ получим в ближайшее время. Мы примем некоторые важные решения в течение следующих 24-48 часов,

– подчеркнул он.

Кроме того, американский президет выразил обеспокоенность тем, что такие вещи происходят, поскольку "говорится о человечности".

По его словам, район химической атаки окружен сирийскими правительственными силами и оттуда трудно получить информацию.

В то же время Трамп отметил, что варианты по применению военной силы пока не рассматриваются.

Напомним, 8 апреля в Сирии в городе Дума большое количество людей умерло ужасной смертью из-за химической атаки. Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что за этим стоит президент страны Башар Асад, а Россия и Иран ответственны за его поддержку, поэтому должны заплатить большую цену. Кроме того, в правительстве США отметили, что Кремль со своей "непоколебимой поддержкой" правительства Сирии в конце концов будет нести ответственность за возможные нападения.