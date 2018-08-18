Трамп слишком дружественный с Россией– мнение большинства граждан США

Более половины жителей Соединенных Штатов Америки, а именно 57%, считают, что президент страны Дональд Трамп является слишком дружественным с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного SSRS по заказу CNN.

При этом, согласно результатам опроса, политику действующего американского лидера по России поддерживают только 35% респондентов.

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В то же время 41% жителей США считают Россию врагом. Такой показатель является самым высоким с 1999 года, когда CNN впервые поставила этот вопрос.

Более агрессивнее американцы настроены только против Северной Кореи, которую врагом назвали 59% опрошенных.

К слову, согласно опросам, если бы сегодня проходили выборы президента России, то за Владимира Путина готовы были бы проголосовать 45% россиян.