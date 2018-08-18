Трамп занадто дружній з Росією, – думка більшості громадян США
Більше половини жителів Сполучених Штатів Америки, а саме 57%, вважають, що президент країн Дональд Трамп є занадто дружнім з Росією.
Про це свідчать результати соцопитування, проведеного SSRS на замовлення CNN.
При цьому, згідно з результатами опитування, політику чинного американського лідера щодо Росії підтримують тільки 35% респондентів.
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Водночас 41% жителів США вважають Росію ворогом. Такий показник є найвищим з 1999 року, коли CNN вперше поставив це питання.
Ще агресивніше американці налаштовані тільки проти Північної Кореї, яку ворогом назвали 59% опитаних.
До слова, згідно з опитуваннями, якби сьогодні відбувалися вибори президента Росії, то за Володимира Путіна готові були б проголосувати 45% росіян.
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