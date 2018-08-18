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Трамп занадто дружній з Росією, – думка більшості громадян США

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Трамп занадто дружній з Росією, вважає більшість громадян США
Трамп занадто дружній з Росією, вважає більшість громадян США / Wsbradio.com

Більше половини жителів Сполучених Штатів Америки, а саме 57%, вважають, що президент країн Дональд Трамп є занадто дружнім з Росією.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного SSRS на замовлення CNN.

При цьому, згідно з результатами опитування, політику чинного американського лідера щодо Росії підтримують тільки 35% респондентів.

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Водночас 41% жителів США вважають Росію ворогом. Такий показник є найвищим з 1999 року, коли CNN вперше поставив це питання.

Ще агресивніше американці налаштовані тільки проти Північної Кореї, яку ворогом назвали 59% опитаних.

До слова, згідно з опитуваннями, якби сьогодні відбувалися вибори президента Росії, то за Володимира Путіна готові були б проголосувати 45% росіян.

Теги: Новини політики соціологічне дослідження Новини США Дональд Трамп Новини Росії КНДР
Джерело: 24 Канал
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