Трамп в соцсети насмешливо раскритиковал противников его политики в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые с ненавистью относится к тому, что он хорошо поладил с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он написал у себя в Twitter.

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"Некоторые люди с ненавистью относятся к тому факту, что я хорошо поладил с президентом России Путиным. Они предпочитают пойти на войну, чем видеть это", – написал президент США.

Some people HATE the fact that I got along well with President Putin of Russia. They would rather go to war than see this. It’s called Trump Derangement Syndrome! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июля 2018 г.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, напряженная атмосфера, которая сложилась, не имеют объективных причин".