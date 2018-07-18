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Трамп в соцсети насмешливо раскритиковал противников его политики в отношении РФ

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Трамп в соцсети насмешливо раскритиковал противников его политики в отношении РФ
/ 24 Канал

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые с ненавистью относится к тому, что он хорошо поладил с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он написал у себя в Twitter.

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"Некоторые люди с ненавистью относятся к тому факту, что я хорошо поладил с президентом России Путиным. Они предпочитают пойти на войну, чем видеть это", – написал президент США.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, напряженная атмосфера, которая сложилась, не имеют объективных причин".

Теги: Новости США Новости политики Дональд Трамп Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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