Трамп у соцмережі глузливо розкритикував противників його політики щодо РФ
Президент США Дональд Трамп заявив, що дехто з ненавистю ставиться до того, що він добре поладнав з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це він написав у себе в Twitter.
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"Деякі люди з ненавистю ставляться до того факту, що я добре поладнав з президентом Росії Путіним. Вони воліють піти на війну, ніж бачити це", – написав він президент США.
Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про"дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин.