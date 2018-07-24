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Трамп заявил, что Россия вмешается в новые выборы в США

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Трамп заявил, что Россия будет вмешиваться в новые выборы в США
Трамп заявил, что Россия будет вмешиваться в новые выборы в США / Getty Images

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия попытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, чтобы усилить позиции Демократической партии, а причина такого шага – сверхжесткая политика нынешней американской администрации.

Соответствующее сообщение появилось в его Twitter.

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"Меня очень беспокоит, что Россия будет упорно прилагать все усилия, чтобы оказать влияние на предстоящие выборы. Основываясь на том факте, что ни один президент не был жестче по отношению к России, чем я, они будут изо всех сил подталкивать демократов", – подчеркнул лидер США.

По мнению Трампа, Россия не хочет видеть его президентом.

Добавим, что на промежуточных выборах в Конгресс США в 2018 году должны выбрать 35 из 100 членов Сената и всех 435 членов Палаты представителей.

Напомним, Министерство юстиции США обвинило 12 российских разведчиков во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. В конце 2017 года издание The New York Times сообщило, что расследование о вероятной связи штаба Дональда Трампа с Россией началось после "наводки" из Австралии. Так, в мае 2016 года помощник Трампа Джордж Пападопулос в разговоре с верховным комиссаром Австралии в Британии Александром Даунером оговорился, что Москва собирает компромат на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Впоследствии Австралия сообщила о случившемся ФБР.

Теги: Новости России Новости США Новости политики Дональд Трамп
Источник: 24 канал
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