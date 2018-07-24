Трамп заявил, что Россия вмешается в новые выборы в США

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия попытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, чтобы усилить позиции Демократической партии, а причина такого шага – сверхжесткая политика нынешней американской администрации.

Соответствующее сообщение появилось в его Twitter.

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"Меня очень беспокоит, что Россия будет упорно прилагать все усилия, чтобы оказать влияние на предстоящие выборы. Основываясь на том факте, что ни один президент не был жестче по отношению к России, чем я, они будут изо всех сил подталкивать демократов", – подчеркнул лидер США.

По мнению Трампа, Россия не хочет видеть его президентом.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 July 2018

Добавим, что на промежуточных выборах в Конгресс США в 2018 году должны выбрать 35 из 100 членов Сената и всех 435 членов Палаты представителей.

Напомним, Министерство юстиции США обвинило 12 российских разведчиков во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. В конце 2017 года издание The New York Times сообщило, что расследование о вероятной связи штаба Дональда Трампа с Россией началось после "наводки" из Австралии. Так, в мае 2016 года помощник Трампа Джордж Пападопулос в разговоре с верховным комиссаром Австралии в Британии Александром Даунером оговорился, что Москва собирает компромат на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Впоследствии Австралия сообщила о случившемся ФБР.