Трамп заявив, що Росія втрутиться у нові вибори в США
Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія намагатиметься втрутитись у проміжні вибори до Конгресу США, аби посилити позиції Демократичної партії, а причина такого кроку – наджорстка політика нинішньої американської адміністрації.
Відповідний допис з’явився у його Twitter.
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"Мене дуже непокоїть, що Росія завзято докладатиме всіх зусиль, аби здійснити вплив на майбутні вибори. Ґрунтуючись на тому факті, що жоден президент не був жорсткішим щодо Росії, аніж я, вони будуть щосили підштовхувати демократів", – підкреслив лідер США.
На переконання Трампа, Росія не хоче бачити його президентом.
Додамо, що на проміжних виборах до Конгресу США у 2018 році повинні обрати 35 зі 100 членів Сенату та усіх 435 членів Палати представників.
Нагадаємо, Міністерство юстиції США звинуватило 12 російських розвідників у втручанні у вибори в США в 2016 році. Наприкінці 2017 року видання The New York Times повідомило, що розслідування про ймовірні зв'язки штабу Дональда Трампа з Росією почалося після "наводки" з Австралії. Так, у травні 2016 року помічник Трампа Джордж Пападопулос у розмові з верховним комісаром Австралії в Британії Олександром Даунером обмовився, що Москва збирає компромат на кандидата у президенти США від демократів Гілларі Клінтон. Згодом Австралія повідомила про цю подію ФБР.