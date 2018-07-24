Трамп заявив, що Росія втрутиться у нові вибори в США

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія намагатиметься втрутитись у проміжні вибори до Конгресу США, аби посилити позиції Демократичної партії, а причина такого кроку – наджорстка політика нинішньої американської адміністрації.

Відповідний допис з’явився у його Twitter.

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"Мене дуже непокоїть, що Росія завзято докладатиме всіх зусиль, аби здійснити вплив на майбутні вибори. Ґрунтуючись на тому факті, що жоден президент не був жорсткішим щодо Росії, аніж я, вони будуть щосили підштовхувати демократів", – підкреслив лідер США.

На переконання Трампа, Росія не хоче бачити його президентом.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 July 2018

Додамо, що на проміжних виборах до Конгресу США у 2018 році повинні обрати 35 зі 100 членів Сенату та усіх 435 членів Палати представників.