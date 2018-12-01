Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G20

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в подходящее время будет готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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Как я уже говорил, если быть откровенным, то несмотря на то, что произошло с Украиной, ее кораблями и моряками, сейчас не лучшее время для встречи, но я с ним встречусь,

– сказал американский президент.

Дональд Трамп добавил, что по его мнению у США хорошие отношения с Россией, Китаем и другими странами и отметил важность этих отношений.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным во время саммита G20 в Аргентине не состоится в одном формате - ни полноформатно, ни "на ногах".



29 ноября Трамп отменил встречу с Путином через агрессию России в Азовском море. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".