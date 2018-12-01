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      Трамп заявив про готовність зустрітися з Путіним на саміті G20

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      Дональд Трамп та Володимир Путін
      Дональд Трамп та Володимир Путін / 24 Канал

      Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що у відповідний час буде готовий до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

      Про це повідомила інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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      Як я вже говорив, якщо бути відвертим, то зважаючи на те, що сталося з Україною, її кораблями і моряками, зараз не найкращий час для зустрічі, але я з ним зустрінуся,
      – сказав американський президент.

      Дональд Трамп додав, що на його думку США має хороші стосунки з Росією, Китаєм й іншими країнами та наголосив на важливості цих стосунків.

      Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним під час саміту G20 в Аргентині не відбудеться у жодному форматі – ні повноформатно, ні "на ногах".

      29 листопада Трамп скасував зустріч з Путіним через агресію Росію в Азовському морі. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Володимир Путін G20 Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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