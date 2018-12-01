Трамп заявив про готовність зустрітися з Путіним на саміті G20
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що у відповідний час буде готовий до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомила інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".
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Як я вже говорив, якщо бути відвертим, то зважаючи на те, що сталося з Україною, її кораблями і моряками, зараз не найкращий час для зустрічі, але я з ним зустрінуся,
– сказав американський президент.
Дональд Трамп додав, що на його думку США має хороші стосунки з Росією, Китаєм й іншими країнами та наголосив на важливості цих стосунків.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним під час саміту G20 в Аргентині не відбудеться у жодному форматі – ні повноформатно, ні "на ногах".
29 листопада Трамп скасував зустріч з Путіним через агресію Росію в Азовському морі. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".