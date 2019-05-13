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      Трамп запланировал новую встречу с Путиным, – СМИ

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      Трамп и Путин могут встретиться уже в июне
      Трамп и Путин могут встретиться уже в июне / Getty images

      Президент США Дональд Трамп собирается в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча может состояться уже в июне этого года на полях G20.

      Вероятность встречи глав двух государств в японской Осаке оценивают как высокую. Об этом сообщает ряд российских и зарубежных СМИ.

      Читайте также: Трамп работает на Москву? или Почему США давно могли бы закончить страдания венесуэльцев

      Так, The New York Times, ссылается на слова самого главы Белого дома. Трамп сказал журналистам, что намерен встретиться с Путиным во время саммита G20. А вот росСМИ делают прогнозы: 14 мая должен состояться разговор между представителями российских и американских внешнеполитических ведомств, на котором может идти речь о встрече президентов.

      Такую информацию подтвердил и заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

      На встрече руководителей внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео, которая состоится в Сочи 14 мая, возможно, будут обсуждать вопрос о встрече российского и американского президентов,
      – подчеркнул он.

      Отметим, что в ноябре 2018 года президент США Трамп отменил свою встречу с Путиным в G20 и даже не пожал ему руку. Все потому, что Россия захватила в плен украинские судна и 24 моряков. Тогда официальный Вашингтон заверил: встречи не будет пока моряки будут находиться в российском плену.

      Несмотря на это 3 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, в ходе которой затронули темы Венесуэлы, КНДР и Украины. В частности, войну на Донбассе Путин вновь назвал "внутриукраинским конфликтом". В свою очередь, Трамп по итогам телефонного заявил об огромном потенциале для прекрасных отношений между США и Россией.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп G20 Владимир Путин Новости России
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