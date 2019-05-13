Трамп запланував нову зустріч із Путіним, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп збирається найближчим часом зустрітися із російським лідером Володимиром Путіним. Зустріч може відбутися вже в червні цього року на полях G20.

Ймовірність зустрічі глав цих двох держав в японській Осаці оцінюють як високу. Про це інформує низка російських та закордонних ЗМІ.

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Так, The New York Times, посилається на слова самого очільника Білого дому. Трамп сказав журналістам, що має намір зустрітися із Путіним під час саміту G20. А ось росЗМІ роблять прогнози: 14 травня має відбутися розмова між представниками російських і американських зовнішньополітичних відомств, на якій може йти мова про зустріч президентів.

Таку інформацію підтвердив і заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

На зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств Росії і США Сергія Лаврова і Майка Помпео, яка відбудеться в Сочі 14 травня, можливо, обговорюватимуть питання про зустріч російського і американського президентів,

– наголосив він.

Зазначимо, що у листопаді 2018 року президент США Трамп скасував свою зустріч із Путіним на G20 та навіть не потис йому руку. Все через те, що Росія захопила у полон українські судна та 24 моряків. Тоді офіційний Вашингтон запевнив: зустрічі не буде допоки моряки перебуватимуть у російському полоні.

Попри це 3 травня Трамп і Путін провели телефонну розмову, в ході якої зачепили теми Венесуели, КНДР та України. Зокрема, війну на Донбасі Путін знову назвав "внутрішньоукраїнським конфліктом". Своєю чергою, Трамп за підсумками телефонної заявив про величезний потенціал для прекрасних взаємин між США та Росією.