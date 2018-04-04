Трамп зовет Путина "в гости": в сети появилась язвительная карикатура

Президент США Дональд Трамп пригласил главу Кремля Владимира Путина в Вашингтон.

Во время телефонного разговора с президентом России, который состоялась 20 марта, президент США Дональд Трамп предложил Путину встречу в Вашингтоне.

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Известный российский карикатурист Сергей Елкин нарисовал остроумный рисунок, показав, как могло выглядеть приглашение Трампа. Его карикатуру в Twitter опубликовало издание DW.

На рисунке Трамп по телефону говорит Путину: "Владимир – приезжай, я покажу тебе свой "навальный" кабинет".