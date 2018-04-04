Трамп кличе Путіна "в гості": у мережі з'явилась уїдлива карикатура
Президент США Дональд Трамп запросив глаку Кремля Володимира Путіна у Вашингтон.
Під час телефонної розмови з президентом Росії, яка відбулася 20 березня, президент США Дональд Трамп запропонував Путіну зустріч у Вашингтоні.
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Відомий російський карикатурист Сергій Йолкін намалював дотепний малюнок, показавши, як могло виглядати запрошення Трампа. Його карикатуру у Twitter опублікувало видання DW.
На малюнку Трамп телефоном каже Путіну: "Володимир – приїжджай, я покажу тобі свій "навальний" кабінет".
Джерело: 24 Канал
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