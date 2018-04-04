Трамп кличе Путіна "в гості": у мережі з'явилась уїдлива карикатура

Президент США Дональд Трамп запросив глаку Кремля Володимира Путіна у Вашингтон.

Під час телефонної розмови з президентом Росії, яка відбулася 20 березня, президент США Дональд Трамп запропонував Путіну зустріч у Вашингтоні.

Дивіться також: Який Путін прийшов до влади цього разу: промовиста карикатура

Відомий російський карикатурист Сергій Йолкін намалював дотепний малюнок, показавши, як могло виглядати запрошення Трампа. Його карикатуру у Twitter опублікувало видання DW.

На малюнку Трамп телефоном каже Путіну: "Володимир – приїжджай, я покажу тобі свій "навальний" кабінет".