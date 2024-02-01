Трампа обвиняли в "секс-вечеринках" с российскими проститутками: удовлетворил ли его иск суд

1 февраля стало известно, что судья Высокого суда отклонил иск Дональда Трампа. Он касается того, что бывшего президента США обвиняют в участвии в "извращенных" сексуальных актах и дачи взятки российским чиновникам.

Собственно, Дональд Трамп подал иск о защите данных в Великобритании. Произошло это после того, как о нем опубликовали так называемое "досье Стила" перед выборами 2016 года, по результатам которых опальный политик стал президентом США.

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Иск Трампа отклонили

Иск Дональда Трампа был подан против компании Orbis Business Intelligence. Речь идет о частной разведывательной фирме, которую основал бывший британский шпион Кристофер Стил.

Он был автором досье, в котором содержалось утверждение, что Дональд Трамп был "скомпрометирован" российской службой безопасности. Сам опальный политик эти обвинения отрицал.

Само досье состоит из более десятка записок. Его подготовила компания Orbis в 2016 году. Впоследствии оно попало в издание BuzzFeed, которое его опубликовало в 2017 году.

Дональд Трамп подал иск и потребовал компенсации за страдания, которые ему нанесли. В прошлом году во время слушаний он заявил, что судился из-за двух записок в досье. В них утверждалось, что он участвовал в "секс-вечеринках" во время пребывания в Санкт-Петербурге и развлекался с проститутками в Москве.

Защитник Трампа обвинения в записках назвал "вопиюще неточными". Сам Трамп в письменных показаниях в октябре заявлял, что досье содержит "многочисленные ложные, фальшивые или вымышленные обвинения". Свой иск он обосновал так: стремится "доказать в суде, с помощью доказательств, что эти данные являются ложными".

Он отрицал все, что касалось "секс-вечеринок" и других непристойностей. Также отметил, что не давал властям России "достаточно материала для шантажа".

Ответчик рассказал об оскорблениях и неприязни

Между тем адвокаты лондонской компании Orbis дело попросили закрыть. Они отметили, что его "возбудили с целью преследования Orbis и Стила и преследования за давние оскорбления".

Адвокат компании заявил, что Дональд Трамп призвал к "экстрадиции, суду и заключению Стила в тюрьму". Также он назвал его "ничтожеством и мерзавцем", причастным к "мистификации российского заговора", который подготовил "абсолютно фальшивое досье".

Он также добавил, что у Трампа "глубокая и сильная неприязнь" к Стилу и Orbis. Защитник отметил, что бывший президент США неоднократно подавал безосновательные и настойчивые иски. А их цель – "досадить и преследовать мнимых врагов и других лиц, на которых он имеет зуб".

"По моему мнению, нет никаких убедительных оснований для того, чтобы допустить иск к судебному разбирательству при обстоятельствах, когда, независимо от сути утверждения о неточности персональных данных, требование о компенсации и/или возмещении убытков... неизбежно потерпит неудачу", – заявила в решении 1 февраля госпожа судья Стейн.

Когда она отклоняла соответствующий иск, то отметила, что "сам факт" хранения копий меморандумов в компании Orbis не может стать причиной страданий Дональда Трампа.