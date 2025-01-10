Оглашая приговор судья Хуан Мерчан заявил, что имунитет, который Дональду Трампу предоставляет должность президента, является "фактором, который перевешивает все остальные". В то же время судья добавил, что юридические привилегии президентства "не уменьшают серьезности преступления и не оправдывают его совершения". Мерчан отметил, что "единственное полномочие, которое они не предоставляют, – это полномочия стереть вердикт присяжных", передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Трамп будет готовить апелляцию

Напомним, что в мае 2024 года присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу с порнозвездой. Хотя политик не получил наказание, у него останется формальная судимость.

Трамп недовольно отреагировал на приговор в своей соцсети. Он традиционно обвинил демократов и отметил, что, мол, оснований для открытия дела против него никогда не было.

Настоящее жюри, американский народ, высказался, переизбрав меня большинством голосов на одних из самых значимых выборов в истории. Как убедился американский народ, в этом "деле" "не было ни преступления, ни убытков, ни доказательств, ни фактов, ни закона, только сильно заинтересованный судья, главный свидетель, который был лишен адвокатской лицензии, посрамлен, серийный лжец и преступное вмешательство в выборы,

– заявил политик.

Трамп назвал судебное заседание "спектаклем" и подчеркнул, что будет подавать апелляцию. Республиканец отметил, что "восстановит доверие американцев к некогда великой системе американского правосудия".