Как и ожидалось, пропагандисты не обошли вниманием покушение. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что именно Дональд Трамп является желанным желаемым победителем выборов для страны-агрессора.

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Что говорят в России о покушении на Трампа

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова назвала стрельбу "традицией для американцев", очевидно намекая, что на президентов и политиков Соединенных Штатов уже не раз совершали покушения. Никакого сочувствия не прозвучало.

Несмотря на это россияне постоянно используют свой информационный потенциал, чтобы вмешиваться в американские выборы и агитировать за Трампа. Поэтому для оккупантов покушение можно назвать "подарком", потому что оно существенно увеличивает шансы политика на победу.

Теперь у них есть возможность обвинить Украину, Джо Байдена. Некоторые российские политики даже додумались отыскать в этой ситуации "украинский след",

– отметил Игорь Яковенко.

Основной интонацией пропагандистов было злорадство. Более того, в России опубликовали фото снарядов с надписями "за Трампа", "за ухо". Творится настоящее безумие.

Хотя покушение на человека всегда является трагедией, но для пропагандистов он стал большой радостью. Ведь укрепил и без того высокий рейтинг политика,

– добавил Яковенко.

Ранее следствие назвало имя нападавшего. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который пробрался на крышу предприятия и выстрелил. Его ликвидировали.

Жертвой стрельбы также стал пожарный Кори Комператоре. Он пытался прикрыть свою семью от пуль, вследствие этого получил смертельное ранение.