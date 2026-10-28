Трамп разозлил даже республиканцев: Жирнов объяснил, что грозит президенту перед выборами

Дональд Трамп продолжает оправдывать Владимира Путина, несмотря на российские удары по Украине и сообщения о сотрудничестве Москвы с Ираном. Накануне выборов в Конгресс США его политика вызывает все более острую критику, в частности среди республиканцев, которые ранее поддерживали американского президента.

Бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов в эфире "24 Канала" объяснил, почему нынешнее поведение Трампа может дорого обойтись его партии. Он рассказал, какие последние решения Белого дома вызвали возмущение американских политиков и почему претензии начали высказывать даже давние сторонники президента.

Трамп оправдывает Путина и Иран

Новые вопросы к американскому президенту возникли из-за возможной помощи России Ирану в войне на Ближнем Востоке. В частности, речь шла о сообщениях о передаче российских разведывательных данных, которые Тегеран мог использовать для атак на американские военные объекты.

Жирнов обратил внимание на реакцию Белого дома на эти обвинения. Вместо того чтобы требовать объяснений от Кремля, Трамп продолжил преуменьшать масштабы сотрудничества Москвы и Тегерана.

Его спросили: "Россия предоставляет разведданные, чтобы иранцы наносили ракетные и дронные удары по американским гражданам, по американским военным базам на Ближнем Востоке". А Трамп ответил: "Нет, Путин, на мой взгляд, очень слабо сотрудничает с Ираном",

– рассказал Жирнов.

Эти слова прозвучали в период активных дипломатических контактов между российским и иранским руководством. Сергей Лавров находился с официальным визитом в Иране, а Владимир Путин ранее проводил встречи с президентом страны Масудом Пезешкианом.

По информации, приведенной Жирновым, на 27 октября также планировался новый визит иранского президента в Москву. Бывший сотрудник КГБ считает, что такие контакты противоречат попыткам Трампа представить сотрудничество России и Ирана как незначительное.

Поблажительное отношение американского президента к Кремлю вызвало более широкую политическую реакцию, чем предыдущие споры вокруг его заявлений. Жирнов подчеркнул, что обвинения в адрес Трампа теперь звучат не только от политиков, традиционно выступающих против него.

Поднимается огромная волна критики в адрес Трампа. И вдруг его начали критиковать открыто, прямо. Это уже не я вам говорю, не Мусаев и не генерал Омельченко. Об этом говорят американские сенаторы, политические деятели Великобритании,

– отметил бывший сотрудник КГБ.

Особенно болезненной критика стала для Республиканской партии, которой необходимо сохранить поддержку избирателей 3 ноября. В отличие от демократов, республиканцы вынуждены объяснять решения собственного президента, в частности его уступки Москве и конфликты с Украиной.

Республиканцы обвиняют Трампа

Недовольство внутри партии, по оценке Жирнова, напрямую связано с предвыборной кампанией. Республиканцы рассчитывали на политические достижения администрации, но вместо этого все чаще сталкиваются с необходимостью отвечать за противоречивые заявления и действия Белого дома.

Очередным поводом для конфликта стала история с спутниковой связью, от которой зависит работа украинских беспилотников. В США возникли споры относительно ответственности за возможные ограничения Starlink и военной системы Starshield.

Они открыто говорят Трампу: "Ты полностью сорвал нам предвыборную кампанию. Твоя любовь к Путину и ненависть к Зеленскому породили огромную ссору. Но это уже не просто ссора, дело дошло до отключения Starlink и Starshield",

– так Жирнов пересказал претензии республиканцев.

Бывший сотрудник КГБ предположил, что к решениям о работе спутниковых систем могли быть причастны Дональд Трамп, Илон Маск и глава Пентагона Пит Хегсет. В то же время конкретного подтвержденного приказа об отключении он не привел, а свои выводы обосновывал противоречивыми заявлениями американской стороны.

По его оценке, ограничения связи могли длиться примерно три дня, однако технические проблемы не исчезли полностью. Жирнов утверждает, что американские чиновники и представители SpaceX перекладывают ответственность друг на друга, хотя речь идет о системе, важной для украинской обороны.

Скандал отразился и на отношении к Трампу со стороны людей, которые ранее активно защищали его от обвинений в связях с Россией. Жирнов упомянул представителей американской политической среды, которые в свое время отрицали вмешательство Кремля в выборы или отвергали подозрения в отношении самого президента.

Люди, которые были сторонниками Трампа, которые его поддерживали, которые говорили: "Ничего не было, все нормально, все прекрасно", сейчас говорят, что Трамп – практически государственный изменник, работающий против Соединенных Штатов в интересах иностранного государства. Вот такая ситуация сложилась,

– подчеркнул Жирнов.

Таким критиком, как утверждает бывший сотрудник КГБ, стал представитель американских правоохранительных органов, который ранее был связан с расследованием российского вмешательства в выборы 2016 года. Жирнов не назвал его точную должность, но обратил внимание на изменение позиции относительно возможного влияния Москвы на американскую политику.

Между тем, по информации источников Жирнова, украинские военные продолжали сталкиваться с проблемами спутниковой связи на скоростях свыше 160 километров в час. Это затрудняет использование скоростных дронов-перехватчиков, тогда как вопрос ответственности за возможные ограничения остается открытым.

Жирнов о Трампе и Путине: смотрите видео