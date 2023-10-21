Они всегда против всего – это их главная задача. Об этом 24 Каналу рассказал политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин.

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Кому грозят трамписты

По его словам, трамписты постоянно "съедали" спикеров одного за другим, поэтому уже третий раз в Америке не смогли выбрать спикера Конгресса США.

Большинство держится на нескольких голосах, обладающих неописуемой властью. Для того чтобы их побороть, республиканцам в какой-то момент нужно будет переступить через себя, чтобы спасти страну,

– сказал политический деятель.

Сейчас мы наблюдаем ситуацию, в которой партийная принадлежность важнее всего остального, что очень грустно.

Однако я рад, что несколько республиканцев не дают Джиму Джордану возможности стать спикером. Однако он продолжает голосовать, хотя теряет голоса,

– заметил Рашкин.

Заметьте! Джим Джордан – один из самых активных защитников экс-президента США Дональда Трампа и противник увеличения помощи Украине.

По его словам, присутствие Джордана в Конгрессе – опасность для Америки, Украины и Израиля, однако для Владимира Путина все наоборот.

Юрий Рашкин об избрании спикера Палаты представителей США: смотреть видео

Куда могут привлечь российские замороженные средства

Как отметил Рашкин, российские замороженные средства могли бы использоваться на восстановление Украины.

Но для этого нужно гораздо больше российских денег. Пока Россия подпишет капитуляцию и согласится платить репарации, возможно 300 миллиардов долларов, большинство из которых в Европе можно будет пустить в действие, чтобы оплатить помощь Украине, чтобы она разобралась с российским монстром рашизма,

– подчеркнул Юрий Рашкин.

Избрание спикера Палаты представителей США