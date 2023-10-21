Вони завжди проти всього – це їхнє головне завдання. Про це 24 Каналу розповів політичний та громадський діяч зі США Юрій Рашкін.

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Кому загрожують трампісти

За його словами, трампісти постійно "з'їдали" спікерів одного за іншим, тому вже втретє в Америці не змогли обрати спікера Конгресу США.

Більшість тримається на декількох голосах, які мають невимовну владу. Для того, аби їх побороти, республіканцям якоїсь миті потрібно буде переступити через себе, щоб врятувати країну,

– сказав політичний діяч.

Наразі ми спостерігаємо ситуацію, у якій партійна приналежність важливіша за все інше, що дуже сумно.

Однак я радий, що декілька республіканців не дають Джиму Джордану можливості стати спікером. Однак він продовжує голосувати, хоча втрачає голоси,

– зауважив Рашкін.

Зауважте! Джим Джордан – один із найактивніших захисників експрезидента США Дональда Трампа і противник збільшення допомоги Україні.

За його словами, присутність Джордана у Конгресі – небезпека для Америки, України та Ізраїлю, однак для Владіміра Путіна все навпаки.

Юрій Рашкін про обрання спікера Палати представників США: дивитися відео

Куди можуть залучити російські заморожені кошти

Як зазначив Рашкін, російські заморожені кошти могли б бути використаними на відбудову України.

Але для цього потрібно набагато більше російських грошей. Допоки Росія підпише капітуляцію й погодиться платити репарації, можливо 300 мільярдів доларів, більшість з яких у Європі, можна буде пустити в дію, щоб оплатити допомогу Україні, аби та розібралася з російським монстром рашизму,

– наголосив Юрій Рашкін.

Обрання спікера Палати представників США