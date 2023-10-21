Політичний і громадський діяч зі США Юрій Рашкін сказав 24 Каналу, що ситуація в Конгресі становить сором, ганьбу і гармидер.

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"Коли будуть наступні вибори в США, республіканці розплатяться перед виборцями за неподобство, яким вони тепер займаються", – зазначив Рашкін.

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Так, ніхто не захоче голосувати за партію, яка навіть не може самоорганізуватись. Тому більше підтримки можуть отримати саме демократи.

Байден дав Конгресу "легку роботу"

Основна робота Конгресу полягає в тому, щоб розподіляти державні кошти. Однак Палата представників уже два тижні без спікера, тому робота стоїть і рішення не ухвалюють.

Зокрема, щодо допомоги Україні та Ізраїлю на суму 106 мільярдів доларів, які в Конгресу запросив Джо Байден.

"Президент дає їм змогу "легкої перемоги" – зробити те, що й так видається правильним і явно всім допоможе", – констатував Рашкін.

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