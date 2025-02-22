Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, что Украина больше всего нуждается в гарантиях безопасности от США. Если этого не будет, то есть риск потерять независимость, а в таком случае Трамп не будет с кем вести разговоры о добыче полезных ископаемых.

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"Кстати, одной из причин, почему Владимир Путин вторгся в Украину, есть ресурсы, которые Россия может использовать в пользу своей экономики", – сказал он.

Трамп ускоряет события

Дональд Трамп пытается ускорить подписание соглашения с Украиной о недрах. Однако, по словам Станислава Желиховского, дела так быстро не делаются, ведь это серьезный договор, который должен учитывать и украинские интересы.

Я ожидаю усиления предоставления передовых типов вооружения. Это касается боеприпасов, дальнобойных ракет и разведывательных данных в условиях реального времени,

– подчеркнул он.

Стоит понимать, что Россия может напасть снова, поэтому Украине необходимо всегда знать о расположении военных мощностей страны-агрессора, чтобы иметь возможность оперативно готовиться к повторному наступлению.

По мнению эксперта-международника, маловероятно, что на территории Украины США разместят свои миротворческие военные контингенты, однако какие-то охранные частные группировки могут отправить.

Все для того, чтобы они наблюдали за безопасностью тех объектов, где будет происходить добыча полезных ископаемых. Это также будет своеобразной гарантией безопасности, фактически учитывая присутствие американских силовиков на территории Украины,

– предположил Станислав Желиховский.

Это может усилить безопасность нашего государства. Однако важно, чтобы Украина и Соединенные Штаты Америки достигли какого-то компромисса по заключению соглашения о добыче украинских полезных ископаемых.

Отметим, власть Украины заинтересована в соглашении с США по использованию природных ископаемых, но настаивает на его доработке с учетом национальных интересов. Владимир Зеленский отметил, что документ должен содержать гарантии безопасности и определять не только ресурсы, которые предоставляет Украина, но и выгоды, которые она получит. Кроме того, страна приветствует инвестиции США, однако хочет, чтобы соглашение предусматривало не только экспорт сырья, но и развитие производства.