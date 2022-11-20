Будет ли Трамп писать в свой восстановленный аккаунт в Twitter

Новый владелец соцсети Twitter Илон Макс решил вернуть аккаунт Дональду Трампу. Бывший президент США прокомментировал это и сказал, что будет делать с восстановленной аккаунтом.

В субботу, 20 ноября, стало известно о результатах голосования за возвращение аккаунта в твиттере Трампу, которое накануне объявил Илон Макс. Бывшему президенту Соединенных Штатов вернули аккаунт в социальной сети – он уже успел высказаться по этому поводу.

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Трамп не планирует возвращаться в Твиттер

Как пишет американское издание Reuters, Дональд Трамп заверил, что не заинтересован в возвращении в Twitter, даже если большинство людей проголосовало за возобновление аккаунта.

Я не вижу для возвращения в Twitter никаких причин. У соцсети много проблем. Сами видите, что там происходит: привлечение падает, много фейковых аккаунтов. А TruthSocial занял место (вместо Twitter – 24 канал) для многих людей, и я не вижу, чтобы они возвращались в Twitter,

– сказал Трамп недавно на одной из конференций своей партии.

Что такое TruthSocial Это социальная сеть, основанная Дональдом Трампом в 2021 году и ориентированная на "сторонников правых". По словам экс-президента, платформа приобретает популярность, а охват его аккаунта "феноменально хорош" и "лучше, чем было в Twitter".

Трамп рад за Маска и его покупку

Несмотря на критику социальной сети, 45 глава Белого дома доволен решением миллиардера Илона Маска приобрести твиттер.

Мне нравится, что он купил его. Маск мне всегда нравился. Я нашел с ним общий язык во время своего президентства. Я всегда говорил, что он "еще тот персонаж", но мне, как правило, нравятся такие люди,

– прокомментировал Дональд Трамп.

Почему заблокировать аккаунт бывшего президента США в твиттере

Дональда Трампа заблокировали в Twitter после призывов к насилию и штурму американского Капитолия 6 января 2021 года. Тогда Трамп проиграл выборы Джо Байдену и писал всякую чепуху в соцсети.