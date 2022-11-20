У суботу, 20 листопада, стало відомо про результати голосування щодо повернення акаунту у твітері Трампу, яке напередодні оголосив Ілон Макс. Колишньому президенту Сполучених Штатів повернули обліковий запис у соціальній мережі – він уже встиг висловитися щодо цього.

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Трамп не планує повертатися у Твітер

Як пише американське видання Reuters, Дональд Трамп запевнив, що не зацікавлений у поверненні у Twitter, навіть якщо більшість людей проголосувала за відновлення акаунта.

Я не бачу для повернення у Twitter ніяких причин. У соцмережі багато проблем. Самі бачите, що там відбувається: залучення падає, багато фейкових акаунтів. А TruthSocial посів місце (замість Twitter – 24 канал) для багатьох людей, і я не бачу, щоб вони поверталися в Twitter,

– сказав Трамп нещодавно на одній з конференцій своєї партії.

Що таке TruthSocial Це соціальна мережа, заснована Дональдом Трампом у 2021 році та орієнтована на "прихильників правих". За словами експрезидента, платформа набуває популярності, а його охоплення його акаунту "феноменально добре" та "краще, ніж було у Twitter".

Трамп радий за Маска та його покупку

Попри критику соціальної мережі, 45 глава Білого дому задоволений рішенням мільярдера Ілона Маска придбати твітер.

Мені подобається, що він придбав його. Маск мені завжди подобався. Я знайшов із ним спільну мову під час свого президентства. Я завжди казав, що він "ще той персонаж", але мені, як правило, подобаються такі люди,

– прокоментував Дональд Трамп.

Чому заблокувати акаунт колишнього президента США у твітері

Дональда Трампа заблокували в Twitter після закликів до насильства та штурму американського Капітолія 6 січня 2021 року. Тоді Трамп програв вибори Джо Байдену та писав всякі нісенітниці у соцмережі.

Зверніть увагу! Акаунт Трампа у твітері розбанили. Знайти його можна за посиланням.