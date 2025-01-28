Политолог-международник Ярослав Божко в разговоре с 24 Каналом отметил, что президент США отправляет месседжи главе Кремля в форме ультиматумов. Также Трамп имеет еще один козырь против Путина – США могут договориться с Китаем относительно его влияния на КНДР в контексте прекращения ее военной помощи России.

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Партия нефти

Божко объяснил, что Трамп, осуществляя давление на Россию, педалирует именно вопрос санкций и снижение цены на энергоресурсы.

Во многом нефтяные и газовые доходы – это основная статья формирования внешней валютной выручки для России,

– подчеркнул он.

Также у Трампа развязаны руки по развитию американского нефте- и газового сектора. В частности он активно отстаивает фрекинг – технологию по добыче сланцевой нефти и сланцевого газа через гидроразрыв пласта.

Против этой технологии протестуют экологи. В свое время Путина обвиняли в том, что он платил деньги экологам, чтобы они выступали в США и Европе против фрекинга и соответственно Соединенные Штаты не имели возможности увеличивать добычу,

– сказал он.

Если США увеличивают добычу и вбросы энергоресурсов на международный нефтяной и газовый рынок, это означает, что цена на российскую нефть будет снижаться.

К теме. Издание The Telegraph считает, что Трамп способен сокрушить экономику России. Президент США имеет инструменты, чтобы нажать на Кремль, и последствия этого будут катастрофическими для россиян. В конце концов это приведет к остановке войны и отступлению России.

Связь Трампа с нефтяниками и вообще добывающей промышленностью имеет, по мнению политолога, стратегический характер.

Сейчас в бизнес-плане республиканцев – партия нефти. Разные компании, корпорации поддерживают политиков. Кто-то отдает половину отрасли демократам, другую половину – республиканцам. В случае с нефтью, газом и добычей полезных ископаемых – это однозначная поддержка республиканцев. Поэтому они будут защищать именно политику этих кругов,

– отметил Ярослав Божко.

К слову, политолог Александр Морозов считает, что в случае отказа Путина пойти на уступки, Трамп может очень быстро от угроз перейти к действиям и ввести жесткие санкции против России. По его словам, все это произойдет стремительно, ведь Трамп пришел на президентский пост "очень подготовленным".