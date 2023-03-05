Врач бежал за печенью для трансплантации, застрявшей в пробке: невероятная история спасения

Хирург из больницы Джефферсона в Филадельфии Адам Болдзин сделал все, чтобы спасти пациента. Он прямо в халате побежал за застрявшей в пробке печенью.

История случилась осенью прошлого года. Доставку донорского органа значительно усложнил Филадельфийский марафон.

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Хирург самостоятельно доставил печень

Доктор Адам Бодзин, хирург из больницы Джефферсона, осенью 2022 года готовился к операции по трансплантации печени. Вдруг ему позвонили и сообщили, что авто, перевозившее орган, застряло в пробке.

Ситуация осложнялась тем, что дороги вокруг больницы были почти непроходимыми из-за тысяч бегунов, участвовавших в Филадельфийском марафоне.

Мы перепробовали все возможные способы, чтобы перевезти ее, водитель разговаривал с несколькими офицерами полиции о потенциальных точках доступа, но, к сожалению, несмотря на это, водитель не смог проехать,

– вспоминает Бодзин.

До сих пор одетый в свой белый лабораторный халат врач пробежал полмили, продираясь между марафонцами, чтобы достать печень, которая была крайне необходима его 66-летнему пациенту.

"Перед тем, как пересечь марафонскую дистанцию, я остановил полицейского, который, к счастью, согласился отвезти меня обратно, если я смогу достать печень. Я думаю, что люди, наверное, странно смотрели на меня, когда я нес коробку", – добавил хирург.

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Операция прошла успешно

Чарльз Роу, пациент, подготовленный и готовый к операции в тот день, не имел никакого представления о том, что его врач убежал из операционной. Он узнал об этом только на следующий день после успешной трансплантации.

"Он удивительный, он действительно удивительный врач, он вышел за рамки своих обязанностей. Думаю, что под белой курткой у него накидка (супергероя – 24 Канал)", – рассказал Роу.

По словам врача, с пациентом сейчас все хорошо.

"Он действительно сделал все, о чем мы его просили... Он не выглядит так, как будто ему пересадили печень", – добавил медик.

Хирург надеется, что его история вдохновит больше людей становиться донорами органов.

"Я очень благодарен ему за то, что он сделал, потому что если бы он не сделал это для меня, я бы не получил печень и снова бы ждал", – заметил пациент.

Он подытожил, что если бы не поступок врача, кто знает, что бы произошло за это время с его телом.