Транспорт по COVID-сертификатам: на кого распространяются ограничения

Новые ограничения на межрегиональные перевозки не будут касаться только несовершеннолетних. Однако дети с 12 лет должны обязательно ездить в масках.

Причиной такого решения является то, что несовершеннолетние пока не могут получить сертификат о вакцинации.

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Какими будут новые ограничения

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, никакие ограничения не предусмотрены только для детей в возрасте до 12 лет.

Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках. Для детей в возрасте от 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности транспорте,

– пояснил министр

Зато все совершеннолетние граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства смогут путешествовать между регионами, которые в желтой, оранжевой или красной зоне лишь при наличии одного из 3 документов: сертификат о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификата о выздоровлении от COVID-19. Такие же документы нужны водителям и членам экипажей.

Ограничения на поездки между регионами: главное