Транспорт по COVID-сертификатам: на кого распространяются ограничения
Источник:Минздрав
Новые ограничения на межрегиональные перевозки не будут касаться только несовершеннолетних. Однако дети с 12 лет должны обязательно ездить в масках.
Причиной такого решения является то, что несовершеннолетние пока не могут получить сертификат о вакцинации.
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Какими будут новые ограничения
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, никакие ограничения не предусмотрены только для детей в возрасте до 12 лет.
Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках. Для детей в возрасте от 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности транспорте,
– пояснил министр
Зато все совершеннолетние граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства смогут путешествовать между регионами, которые в желтой, оранжевой или красной зоне лишь при наличии одного из 3 документов: сертификат о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификата о выздоровлении от COVID-19. Такие же документы нужны водителям и членам экипажей.
Ограничения на поездки между регионами: главное
- Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что нужно ввести ограничения на межрегиональные перевозки. Причиной этого является то, что во время долгих поездок люди по несколько часов находятся в транспорте с плохой вентиляцией или без таковой. Из-а этого вероятность распространения коронавируса растет.
- 11 октября правительство одобрило новые ограничения, касающиеся тех регионов, которые находятся в желтой, оранжевой или красной зоне.
- Новые правила путешествий межобластными сообщениями начнут действовать уже 21 октября.