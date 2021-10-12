Причиною такого рішення є те, що неповнолітні поки що не можуть отримати сертифікат про вакцинацію.

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Якими будуть нові обмеження

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, жодні обмеження не передбачені лише для дітей віком до 12 років.

Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на COVID-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення. Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема транспорті,

– пояснив міністр

Натомість усі повнолітні громадяни України, іноземці та особи без громадянства зможуть подорожувати між регіонами, які у жовтій, помаранчевій чи червоній зоні лише за наявності одного з 3 документів: сертифікат про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікату про одужання від COVID-19. Такі ж документи потрібні водіям та членам екіпажів.

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