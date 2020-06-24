В результате непогоды на Прикарпатье сильно пострадал и Буковель. Утром 24 июня чрезвычайникам удалось восстановить движение на пути к курорту. Расчищали дорогу с помощью спецтехники.

Движение по дороге в Буковель восстановили

О том, что восстановили транспортное сообщение, сообщила пресс-служба Буковеля. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук странице курорта. Также здесь опубликовали фото работ.

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Движение восстановили на дороге Н-09. Она соединяет Буковель с городом Яремче. Итак, теперь движение в Буковель со стороны Яремче открыто.

Добавим, что дорога на Буковель оказалась заблокированной 23 июня. Тогда на нее сошли оползни горных пород, также трассу подмыла река, вышедшая из берегов.

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Непогода на Прикарпатье: главное

Стихия прошлась по Ивано-Франковщине 22 и 23 июня.

В результате реки вышли из берегов, а дороги завалило горными породами. Кроме того, трассы размыло водой и в некоторых районах произошли оползни.

Всего в результате непогоды подтоплены 165 населенных пунктов на территории 15 административных районов.

Сейчас на Прикарпатье происходит эвакуация населения. По словам главы МВД Арсена Авакова, из региона уже эвакуированы почти 800 человек.

Также здесь введены чрезвычайные меры безопасности.

К сожалению, жертвами стихии стали три человека: двое погибли, а одного считают пропавшим без вести.

Видео наводнения на Прикарпатье с высоты птичьего полета смотрите здесь.