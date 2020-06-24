Внаслідок негоди на Прикарпатті сильно постраждав і Буковель. Уранці 24 червня надзвичайникам вдалося відновити рух дорогою до курорту. Розчищали дорогу з допомогою спецтехніки.

Рух дорогою до Буковеля відновили

Про те, що відновили транспортне сполучення, повідомила пресслужба Буковелю. Відповідний допис з’явився на фейсбук сторінці курорту. Також тут опублікували фото робіт.

До теми Паводок у Буковелі: курорт плаває, а дороги до нього зруйновані – відео

Рух відновили дорогою Н-09. Вона сполучає Буковель із містом Яремче. Отже, тепер рух до Буковелю з боку Яремче відкрито.

Додамо, що дорога на Буковель опинилася заблокованою 23 червня. Тоді на неї зійшли зсуви гірських порід, також трасу підмила річка, що вийшла з берегів.

Важливо Жахливі паводки на заході: Шмигаль і Аваков вилетіли на Прикарпаття

Негода на Прикарпатті: головне

Стихія прокотилася Івано-Франківщиною 22 та 23 червня.

У результаті річки повиходили з берегів, а дороги завалило гірськими породами. Крім того, траси розмило водою та в деяких районах сталися зсуви ґрунту.

Загалом унаслідок негоди підтопило 165 населених пунктів на території 15 адміністративних районів.

Наразі на Прикарпатті відбувається евакуація населення. За словами очільника МВС Арсена Авакова, з регіону вже евакуйовано майже 800 осіб.

Також тут запроваджено надзвичайні заходи безпеки.

На жаль, жертвами стихії стали троє людей: двоє загинули, а одну осбу вважають зниклою безвісти.

Відео повені на Прикарпатті з висоти пташиного польоту дивіться тут.