Россия "пугает" страны Балтии полным запретом на ввоз и вывоз товаров через Калининград

Россияне в очередной раз решили дать свой ответ на санкции. Как обычно, она оказалась очень забавной.

Ранее Литва запретила транзит подсанкционных товаров в Калининград через свою территорию, напоминает 24 канал. Россияне не придумали ничего другого, как помахать руками и провести военные учения. Литва осталась непоколебимой и не повела себя на блеф россиян, заявив, что находится в постоянном контакте с НАТО, членом которого является. Поскольку уговоры Германии еще больше укрепили решимость Литвы, россияне решили угрожать "аналогичными мерами".

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Смешные угрозы россиян

Глава Калининградской области решил попугать Европу. Он заявил, что Россия намерена вообще запретить ввоз и вывоз товаров в Калининградскую область через страны Балтии.

По его словам, если Литва не пойдет на уступки, то россияне вообще перестанут возить товары в Калининград из-за стран Балтии. Они даже заявляют о том, что "полностью уничтожит транспортный комплекс стран Балтии".

Напомним, что ранее Еврокомиссия собиралась пойти на уступки оккупантам и даже начала готовить документ, позволяющий возить в Калининград подсанкционные товары.

Дипломаты Литвы сразу заявили о неприемлемости такого шага и заявили, что в случае принятия такого документа будут подаваться на Еврокомиссию в суд. Литва твердо убеждена: любые уступки оккупантам только поощрят их к агрессии, и страну, понимающую исключительно позицию силы, нужно зажимать новыми санкциями, а не снимать или ослаблять действующие ограничения.

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