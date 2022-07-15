кремль получил козырь, – литовский журналист о слабом звене в правительстве по Калининграду
Европейская комиссия разрешила россии перевозить товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию ЕС. В Литве из-за этого недовольны коммуникацией правительства.
кремль получил козырную карту
Об этом сказал литовский журналист Андрюс Тапинас. Свое мнение он высказал 24 каналу.
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Казалось бы, мы очень серьезно хотели "закрывать" Калининград, но сейчас вместе с Евросоюзом сдаем назад,
– сказал журналист.
С точки зрения коммуникации, как он считает, это выглядит довольно слабо, и литовцам это не нравится.
Слабое звено правительства
"Я думаю, что слабое звено нашего правительства – это неумение объяснить свои решения. Поэтому кажется, что Литва капитулировала перед ЕС. Однако это не так. Но в конце концов, кремль получил козырную карту", – добавил Тапинас.
Несмотря на это, он надеется, что россии не удастся ничего толкового из этого вынести и санкции в дальнейшем будут вводить. Путину не удастся дожать страны Балтии, убежден он. Впрочем, Литва "могла бы лучше сыграть в эту партию".Внимание! Европарламентарий из Литвы Пятрас Ауштрявичюс осудил решение Еврокомиссии касательно транзита в Калининград. Он считает, что из-за этого могут быть новые провокации со стороны страны-агрессора. Об этом он сказал 24 каналу.
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