Европейская комиссия разрешила россии перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию ЕС. Речь идет о товарах, имеющих военное назначение.

В инструкции, опубликованной Комиссией, указано, что страны ЕС должны осуществлять мониторинг "товарооборота" между материковой россией и Каланинградской областью.

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Товары, подпадающие под санкции, в частности древесина, металл и т.д., но транспортируемые в Калининград или из него не для экспорта, имеют возможность транспортироваться по железной дороге. Товарооборот автомобильным транспортом запрещен.

Несмотря на обновленные правила, транзит товаров и технологий военного назначения остается запрещенным.

Транзит некоторых российских товаров в Калининград прекратился после вступления в силу санкций ЕС. Поэтому представители Литвы и Еврокомиссии проводили консультации по транзиту подсанкционных товаров в Калининградскую область после возмущения россии относительно ограничений для различных товаров.

Что стоит знать о Калининграде

Это самая западная часть россии, зажатая между Балтийским морем и членами НАТО Польшей и Литвой. Город отделен от материковой части россии примерно на 700 километров, поэтому транзит всех российских товаров в этот регион осуществляется через территории Латвии, Беларуси и Литвы.

С июня 2022 года начали действовать европейские санкции и Литва запретила транзит товаров между россией и Калининградской областью как по железной дороге, так и по автомобильным путям. Запрет затронул от 40% до 50% продукции.

российские чиновники осудили решение Литвы и заявили, что "блокада Калининграда будет иметь последствия и может служить основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны россии". Литва же заявила, что только соблюдает санкции ЕС в отношении россии за войну против Украины, и термин "блокада Калининграда" является провокацией, поскольку ввозить нельзя только часть грузов, а транзит людей и других продуктов разрешен.

Реакция Литвы не заставила себя ждать.

Как пишет издание Delfi, Литва осуждает войну россии против Украины и продолжает выступать за развитие санкций против агрессора, а также последовательно и эффективно внедряет ограничительные меры в отношении россии, единогласно согласованные всеми государствами-членами ЕС, в постоянных консультациях с Европейской Комиссией.

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